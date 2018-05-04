Песков назвал признание Чехии лишним подтверждением провокации в «деле Скрипаля»

Москва, 4 мая. Признание президента Чехии в производстве отравляющего вещества «Новичок» является лишним доказательством того, что «дело Скрипаля» с самого начала было провокацией. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Еще одно подтверждение провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями. Еще один шаг к моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, Россия по-прежнему выражает несогласие с отказом Великобритании предоставлять консульский доступ к гражданке России Юлии Скрипаль. Тем самым, подчеркивает Песков, Лондон нарушает Венскую конвенцию.

Напомним, что в марте бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Великобритания, не дожидаясь результатов расследования и не предъявляя никаких доказательств, сразу же возложила ответственность на Россию, хотя Москва заявила, что на территории РФ «Новичок» не производится. Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране в 2017 году производили и тестировали яд «Новичок».