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Песков не стал анонсировать состав нового правительства после инаугурации Путина
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    Песков не стал анонсировать состав нового правительства после инаугурации Путина

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    Песков не стал анонсировать состав нового правительства после инаугурации Путина

    Москва, 4 мая. Кремль не анонсирует кадровые вопросы, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, определился ли российский лидер Владимир Путин с кадровыми перестановками, которые произведет в правительстве РФ после инаугурации, передает корреспондент ФАН.

    «После инаугурации запланированы внутренние рабочие встречи. Что касается архитектуры, то кадровые вопросы мы не анонсируем», — сказал Песков.

    Песков не стал анонсировать состав нового правительства после инаугурации Путина

    Он уточнил, что пока неизвестно, в какой форме Путин озвучит кадровые перестановки.

    «Пока не могу анонсировать, какую форму изберет президент. Это полностью его прерогатива», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Напомним, инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. Президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. Путин уверенно на них победил, набрав 76,69% голосов избирателей.

    Автор: Юлия Майорова
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