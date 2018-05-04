Песков не стал анонсировать состав нового правительства после инаугурации Путина

Москва, 4 мая. Кремль не анонсирует кадровые вопросы, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, определился ли российский лидер Владимир Путин с кадровыми перестановками, которые произведет в правительстве РФ после инаугурации, передает корреспондент ФАН.

«После инаугурации запланированы внутренние рабочие встречи. Что касается архитектуры, то кадровые вопросы мы не анонсируем», — сказал Песков.

Он уточнил, что пока неизвестно, в какой форме Путин озвучит кадровые перестановки.

«Пока не могу анонсировать, какую форму изберет президент. Это полностью его прерогатива», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. Президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. Путин уверенно на них победил, набрав 76,69% голосов избирателей.