Стало известно, какой матч ЧМ-2018 посетит Путин

Москва, 4 мая. Стало известно, какие матчи чемпионата мира по футболу планирует посетить президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, какие матчи мундиаля планирует посетить Путин, Песков ответил:

«Посетит открытие, это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии».

Матч между командами России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня в шесть часов вечера на московском стадионе «Лужники».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Игры команд состоятся в Москве, Петербурге, Казани, Саранске, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре.