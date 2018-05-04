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Стало известно, какой матч ЧМ-2018 посетит Путин
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    Стало известно, какой матч ЧМ-2018 посетит Путин

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    Стало известно, какой матч ЧМ-2018 посетит Путин

    Москва, 4 мая. Стало известно, какие матчи чемпионата мира по футболу планирует посетить президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов, какие матчи мундиаля планирует посетить Путин, Песков ответил:

    «Посетит открытие, это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии».

    Матч между командами России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня в шесть часов вечера на московском стадионе «Лужники».

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Игры команд состоятся в Москве, Петербурге, Казани, Саранске, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре.

    Автор: Юлия Майорова
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