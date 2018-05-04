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Песков сообщил о рабочей встрече Путина с гендиректором АСИ
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    Песков сообщил о рабочей встрече Путина с гендиректором АСИ

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    Песков сообщил о рабочей встрече Путина с гендиректором АСИ

    Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития АСИ. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что сегодня Путин работает в Москве, в рабочем графике президента «внутренние рутинные встречи». Публичной станет встреча с гендиректором АСИ.

    Песков напомним, что агентство было создано в свое время именно по инициативе Путина. Он регулярно встречается с руководителями организации для обсуждения текущей работы и дальнейших планов, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

    Автор: Юлия Майорова
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