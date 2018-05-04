Донбасс сегодня: бойцы «Азова» грабят мирных граждан, ВСУ бегут с передовой

Донбасс, 4 мая. Артиллерия и танки ВСУ бьют по Горловке. Нацгвардейцы и бойцы «Азова» грабят мирных жителей на блокпостах. Украинские СМИ сообщили о «массовом бегстве» граждан из ЛДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На горловском направлении по населенным пунктам Донецкой народной республики украинские войска наносили удары из 122-мм артиллерии и танков. Кроме того, использовались 120-мм и 82-мм минометы, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), гранатометы и стрелковое оружие.

На мариупольском направлении киевские силовики обстреливали позиции вооруженных сил ДНР из противотанковых гранатометов, БМП и БТР. Населенные пункты донецкого направления обстреливались из 82-мм минометов, пулеметов и боевых машин.

Общее количество боеприпасов, выпущенных по 12 городам и поселкам республики, составило 590 единиц. Режим прекращения огня нарушен солдатами Киева 27 раз.

Луганская народная республика обстреливалась сильнее, чем обычно. Зафиксировано восемь атак с применением минометов различных калибров, БМП и БТР, а также гранатометов различного типа практически на всех направлениях. В результате акта агрессии ВСУ один военнослужащий ВС ЛНР погиб.

ВСУ бегут с передовой

Об очередных приключениях украинских десантников из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщила разведка луганчан. Еще 29 апреля несколько военнослужащих, изрядно «принявших на грудь», ушли в самоволку и оставили позиции.

По пути солдаты встретили мирного жителя из города Счастье и отняли автомобиль, угрожая оружием. По сей день десантники не найдены. При этом командование бригады данный факт от вышестоящего руководства скрывает.

Жители Авдеевки пожаловались военным ДНР

Операция объединенных сил (ООС) принесла жителям подконтрольных ВСУ районов Донбасса новые проблемы. Так, жители Авдеевки, ставшие свидетелями преступления десантников из 25-й отдельной бригады, сообщили военным республики о беспределе бойцов украинской армии.

В одном из пустующих домов города по улице Некрасова трое бойцов бригады провели несанкционированный обыск. По возвращении хозяев домой им были предъявлены обвинения в сотрудничестве с «сепаратистами», после чего люди были вывезены в неизвестном направлении.

Примечательно, что бойцы ВСУ предъявили удостоверения, подписанные лично командующим ООС Сергеем Наевым. Судьба людей неизвестна, но в их доме сейчас проживают шестеро бойцов 25-й бригады.

Нацгвардия грабит мирных жителей

Также после вступления в действие режима ООС еще 1 мая в Волновахе на одном из блокпостов Нацгвардии украинские военные под предлогом «служебной необходимости» для поимки диверсанта отобрали автомобиль у гражданского лица из города Курахово Иванова Виталия Сергеевича. Аргументы потерпевшего о недопустимости подобных действий были проигнорированы.

Mitsubishi Galant, угнанный в неизвестном направлении, найти так и не удалось. Мужчина уже не надеется вернуть автомобиль. Более того, с его товарищем произошел ранее аналогичный случай. Отобранный нацгвардейцами автомобиль УАЗ удалось разыскать лишь спустя долгое время. Он числился в качестве трофейной техники в штате националистов «Азова», который «добыли его в ходе боевых действий».

Украинские СМИ: «Из ОРДЛО разбегаются люди»

В пятницу в лентах подконтрольных Киеву информационных изданий появился интересный материал, в котором говорилось о том, что из республик Донбасса массово разбегаются люди. По данным средств массовой информации, граждане ДНР за бесценок продают жилье со всем имуществом и бегут «куда глаза глядят»

Интересными являются аргументы СМИ: в качестве доказательства приводилось объявление о продаже недвижимости в одном из сообществ Енакиево в социальной сети. За 5 тысяч американских долларов предлагается купить дом со всей мебелью и техникой в одном из прилегающих поселков. Фотографии дома и состояния домашней утвари не приводятся. К слову, для пригорода Енакиево это очень даже немалая цена за жилье.

Но для украинских медиа приведенных «доказательств» более чем достаточно — «массовое бегство» жителей республик «доказано».