Песков заявил, что пока нет ясности насчет контактов Путина и Трампа

Москва, 4 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о контактах между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

«Ясность до сих пор не наступила. Субстантивных контактов нет. Хотя президент США поручил министру иностранных дел и госсекретарю вступить в контакт. Пока шагов не было сделано. Ждем», — сказал Песков.

Напомним, что Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента по результатам мартовских выборов. Церемония инаугурации состоится 7 мая.