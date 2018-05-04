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Песков заявил, что пока нет ясности насчет контактов Путина и Трампа
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    Песков заявил, что пока нет ясности насчет контактов Путина и Трампа

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    Песков заявил, что пока нет ясности насчет контактов Путина и Трампа

    Москва, 4 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о контактах между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. 

    «Ясность до сих пор не наступила. Субстантивных контактов нет. Хотя президент США поручил министру иностранных дел и госсекретарю вступить в контакт. Пока шагов не было сделано. Ждем», — сказал Песков.

    Напомним, что Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента по результатам мартовских выборов. Церемония инаугурации состоится 7 мая. 

    Автор: Юлия Майорова
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