Президент Южной Кореи включил в меню северокорейскую лапшу, привезенную Ким Чен Ыном

Сеул, 4 мая. Северокорейская гречневая лапша «нэнмён» («холодная лапша») появилась в меню резиденции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Бульон для блюда варят повара резиденции Чхонвадэ («Дом с голубой черепицей»), а сама лапша сделана из 100% гречневой муки», — сообщает пресс-служба резиденции в Twitter.

С «холодной лапшой» Мун Чжэ Ина познакомил лидер КНДР Ким Чен Ын, который привез традиционное северокорейское блюдо на межкорейский саммит. Выбор на «нэнмён» пал не случайно, поскольку «холодная лапша» должна была символизировать окончание периода холодных отношений между Сеулом и Пхеньяном. Привезенная Ким Чен Ыном лапша так понравились президенту Южной Кореи, что он распорядился подавать ее к столу в президентской резиденции.

Напомним, что в конце апреля Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели историческую встречу на высшем уровне, на которой стороны договорились прекратить враждебную деятельность, пропаганду и подписать мирное соглашение до конца этого года.