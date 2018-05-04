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Международная организация по миграции заявила о недостатке средств на программу для Украины
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    Международная организация по миграции заявила о недостатке средств на программу для Украины

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    Международная организация по миграции заявила о недостатке средств на программу для Украины

    Женева, 4 мая. Международная организация по миграции столкнулась с острой нехваткой финансовых средств на свою гуманитарную программу на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении организации в пятницу. Отмечается, что дефицит составляет 97%.

    Как рассказал представитель организации на Украине Томас Лотар Вайсс, около 3,4 миллиона жителей Украины, пострадавших в конфликте на юго-востоке страны, нуждаются в гуманитарной помощи. Однако, по его словам, «международный гуманитарный призыв недофинансирован на 97%». Вайсс назвал ситуацию «шокирующей».

    Также в организации добавили, что 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц на Украине сталкиваются с проблемами экономического характера.

    Международная организация по миграции заявила о недостатке средств на программу для Украины

    Автор: Анна Иванова
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