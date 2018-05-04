Акция «Бессмертный полк» прошла в Кувейте

Эль-Кувейт, 4 мая. В Кувейте прошла общественная акция-шествие «Бессмертный полк» в пятницу, 4 мая. В акции приняли участие около 200 человек.

В акции принимали участие потомки советских воинов-освободителей разных возрастов, граждане России и стран СНГ. Отмечается, что активное участие в акции-шествии приняли дети. По словам собравшихся на памятную акцию, активное участие детей в таком событии имеет особо значение, так как «именно им предстоит пронести эту память и сохранить ее для будущих поколений».

Один из организаторов акции Андрей Завалий подчеркнул, что акция «Бессмертный полк» является не только великим по масштабу, но очень важным делом по содержанию. Об этом сообщает ТАСС.

«В этих глазах мы читаем призыв к нам сегодняшним, живущим, не забывать о ратном подвиге героев войны. С этих портретов к нам обращается наша совесть, этим взглядом утверждается наша правда, и каждое написанное имя призывает нас быть достойными памяти своих отцов», — подчеркнул Завалий.

Отметим, что во время акции, которая прошла в Кувейте второй раз, были исполнены песни и стихи военных лет. Также родственники ветеранов рассказывали истории из жизни своих родных и близких.