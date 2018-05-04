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Украина
Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы в Чернобыле
Общество
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    Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы в Чернобыле

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    Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы в Чернобыле

    Киев, 4 мая. Пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС трех сталкеров из Литвы, сообщила погранслужба Украины.

    Жители Вильнюса въехали на территорию Украины через автомобильный пункт пропуска и проникли на территорию зоны отчуждения ЧАЭС, где были задержаны правоохранительными органами. Их привлекли к административной ответственности в связи с нарушением режима радиационной безопасности.

    Напомним, что авария произошла 26 апреля 1986 года, общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тыс. квадратных километров.

    Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы в Чернобыле

    Автор: Ирина Селезнева
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