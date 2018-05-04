Пограничники задержали трех сталкеров из Литвы в Чернобыле

Киев, 4 мая. Пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС трех сталкеров из Литвы, сообщила погранслужба Украины.

Жители Вильнюса въехали на территорию Украины через автомобильный пункт пропуска и проникли на территорию зоны отчуждения ЧАЭС, где были задержаны правоохранительными органами. Их привлекли к административной ответственности в связи с нарушением режима радиационной безопасности.

Напомним, что авария произошла 26 апреля 1986 года, общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тыс. квадратных километров.