Особый режим из-за угрозы природных пожаров введен в 25 регионах России

Москва, 4 мая. Из-за угрозы природных пожаров в 25 регионах России введен особый противопожарный режим, заявил сегодня первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский. По его словам, особо сложная обстановка складывается сейчас в в Амурской области и Хабаровском крае. Там для защиты населения предпринят ряд дополнительных мер.

О введении особого режима Кутровский отчитался на оперативном совещании в МЧС РФ.

«На всей территории 25 субъектов РФ введен особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах», — сказал он.

Что касается положения дел в Амурской области и Хабаровском крае, то, как заметил Кутровский, в этих регионах работают 18 воздушных судов МЧС. За неделю они совершили 222 сброса воды, не допустив распространение пожаров в сторону 22 населенных пунктов, население которых составляет свыше 62 тысяч человек.

Контролируют лесопожарную обстановку и с помощью космического мониторинга. Так, при его использовании было выявлено более шести тысяч термоточек, более трех тысяч из них представляют неконтролируемые сельхозпалы.



