Меню
Политика
В Минске начались заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию в Донбассе
Общество
Путин наградил Безрукова, Газманова и Цискаридзе орденом Дружбы
Следующая новость
Загрузка...

    В Минске начались заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию в Донбассе

    81

    В Минске начались заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию в Донбассе

    Минск, 4 мая. В столице Белоруссии начались заседания всех четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украине, заявил МИД республики. 

    «В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство в Twitter. 

    Отмечается, что начало встреч участников Контактной группы ожидается в ближайшее время. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новые украинские власти не были признаны легитимными Донбассом. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. Ранее Украина сменила формат операции в Донбассе.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.