В Минске начались заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию в Донбассе

Минск, 4 мая. В столице Белоруссии начались заседания всех четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украине, заявил МИД республики.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Отмечается, что начало встреч участников Контактной группы ожидается в ближайшее время. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новые украинские власти не были признаны легитимными Донбассом. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. Ранее Украина сменила формат операции в Донбассе.