Индийский таксист попытался сделать фото с медведем и погиб

Москва, 4 мая. Индийский таксист погиб после того, как попытался сделать селфи с раненым медведем-губачом на обочине дороги в штате Орисса.

Таксист вез со свадьбы гостей, однако, увидев раненого медведя, решил остановить машину, чтобы сфотографироваться с животным. Когда мужчина подошел к медведю, зверь схватил его, прижал к земле и задрал насмерть, пишет Odisha Sun Times.

Гости, находившиеся в машине, помочь таксисту не решились. Один из пассажиров попытался бросить в животное тяжелый предмет, однако это только еще больше разозлило зверя. Свидетели вызвали полицейских и медиков, но мужчина уже погиб, когда специалисты прибыли на место.

Напомним, медведи-губачи обитают в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане, в холке они достигают 90 сантиметров. Губачи питаются муравьями и термитами, однако нередко животные нападают на людей.