Арабские страны обсуждают вопрос отправки войск в Сирию — Египет

Каир, 4 мая. Арабские страны на официальном уровне обсуждают возможность отправки войск в Сирию, заявил в пятницу министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Идея замены одних сил на другие, возможно, арабские, реалистична. Это предложение не только упоминается в СМИ, но и рассматривается на переговорах официальных представителей государств», — отметил он.

По его словам, это может быть одним из вариантов урегулирования сирийского кризиса и стабилизации обстановки в арабской республики, пишет газета «Аль-Ахрам».

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о планах Белого дома заменить американский военный контингент в Сирии на военных из арабских стран. Саудовская Аравия уже заявила о готовности направить войска.

Между тем, в МИД РФ не верят в то, что США в ближайшее время выведут свои войска. Российские дипломаты указывают на то, что американцы создали военную базу в Ат-Танф, что свидетельствует о долгосрочности их пребывания.

Отметим, что США не получали разрешения от сирийских властей ни на проведение воздушной операции, ни на проведение военной операции, ни на создание военной базы, поэтому все действия американских военных в Сирии являются незаконными. Более того, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров уличил США в подготовке боевиков на территории базы в Ат-Танф для дальнейших провокаций.