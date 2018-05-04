Курды станут главными провокаторами в Сирии: почему США прекращают финансирование «Белых касок»

Как сообщает телеканал CBS, Госдепартамент США приостановил финансирование «Белых касок». Данная организация действует исключительно на территории, подконтрольной боевикам, и занимается якобы спасением мирных жителей в зоне ведения боевых действий. Однако, по факту, деятельность «Белых касок» заключается в дискредитации сирийского правительства с помощью инсценировок военных преступлений и их последствий, вина за которые возлагается ими на официальный Дамаск.

Именно постановочное видео данной «спасательной организации», сделанное в городе Дума 7 апреля, стало основным поводом для США, Франции и Великобритании, чтобы нанести массированный ракетный удар по территории Сирии. Позднее, 26 апреля, свидетели и непосредственные участники провокации, организованной «Белыми касками», выступили на брифинге в штаб-квартире ОЗХО с заявлениями о том, что видео было инсценировкой.

По данным телеканала CBS, доля США составляла треть бюджета «гуманитарной организации», однако в «последние недели» финансирование находится под пересмотром. Примечательно, что одновременно с этим появились сообщения о подготовке американскими спецслужбами новой инсценировки химатаки, однако уже на территории, подконтрольной курдским вооруженным формированиям в провинции Дейр-эз-Зор. По данным информагентства РИА Новости, которое ссылается на своих информированных источников, новая провокация произойдет, а районе нефтяного поля «Аль-Джафра» на восточном берегу Евфрата. Операцией будет руководить бывший боевик «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) по имени Мишан Идриз Аль Хамаш.

О том, могут ли курдские вооруженные формирования прийти на смену «Белым каскам» и занять место главных провокаторов в информационной войне против официального Дамаска, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политолог и независимый журналист Александр Асафов:

«Прекращение финансирования «Белых касок», которое вызвало серьезнейшую обеспокоенность внутри организации, означает то, что американцы реагируют на происходящее. Они не заметили российского брифинга в ОЗХО, который проводил Александр Шульгин с демонстрацией свидетелей и прочими доказательствами инсценировки химической атаки в Думе. Тогда США сделали вид, что не заметили этого, но сейчас мы наблюдаем реакцию. Выводы сделаны, действия идут. Соединенные Штаты имеют возможность сохранить лицо и сказать, что, как только ОЗХО предоставило им доказательства, они сразу прекратили финансирование. Фактически, часть ответственности они с себя снимают».

По мнению собеседника ФАН, прекращение финансирования также связано с тем, что ОЗХО заявило о достаточно беспрецедентном для себя решении — эксгумировать тела жертв предполагаемой химической атаки для того, чтобы собрать биоматериал и выяснить, отчего же они действительно погибли:

«Очевидно, что есть определенные догадки о том, что может показать эта эксгумации. И тогда роль «Белых касок» станет очевидной не только для России, не только для Башара Асада и прочих сторон, которые действительно хотят разобраться в ситуации, а не идти на поводу у такой плохо сработанной пропаганды. То есть в данном случае США перестраховываются и создают себе коридор возможностей».

Эксперт напомнил, что сам инструмент обвинения в применении химического оружия и подготовки провокаций с ним существует уже достаточно давно:

«Работает с разной степенью эффективности, но работает. У этого инструмента есть свои сторонники в администрации Дональда Трампа. Например, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который обвинял различные страны в применении различных видов оружия массового поражения. Так, он долго обвинял Кубу в наличии у нее биологического оружия. Он ответственен за отставку предыдущего главы ОЗХО бразильца Жозе Бустани. Для США это простой и понятный инструмент политической манипуляции, политического давления, поэтому, конечно же, они от него не откажутся».

Собеседник ФАН отметил, что курдский вопрос, тем временем, остается самым острым. И поэтому США вполне заинтересованы провести следующую провокацию против сирийской армии именно на подконтрольной курдским боевикам территории.

«Курды являются инструментом проведения интересов, в том числе, и Соединенных Штатов в регионе, за что получают определенную поддержку, поэтому инсценировка химатаки в районе «Аль-Джафры» возможна. Предположить деталей и то, как именно это будет сделано, невозможно. Но курды сейчас являются удобным и замкнутым в себе инструментом для проведения любых провокаций, в том числе, и с химоружием. И поскольку к «Белым каскам» сейчас привлечено внимание настолько, что даже с них снимают финансирование, то, конечно, нужны новые исполнители, и курды лучше всего подходят на эту роль».

Эксперт добавил, что сведения о «конструктивном сотрудничестве» курдов с представителями «Исламского государства» под теми или иными вывесками — далеко не новость:

«Все это сотрудничество находится под контролем американских спецслужб, которые модерируют данный процесс. Они говорят, кому и с кем дружить, пишут сценарии временных договоренностей, постоянных договоренностей, о передислокации, проникновении и прохождении через позиции. Поэтому, конечно, высока доля вероятности, что новый инструмент провокации родится в сплаве курдов и террористов ИГ, так как он контролируется Соединенными Штатами достаточно хорошо».

1 Организация запрещена на территории РФ.