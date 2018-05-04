Мельников рассказал, когда Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера

Москва, 4 мая. Кандидатуру на пост премьер-министра России могут рассмотреть в Государственной думе на пленарном заседании, которое должно пройти 8 мая, если она будет внесена к этому времени российским президентом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

«8 мая планируется заседание Госдумы. В случае, если к этому моменту президентом будет внесена кандидатура премьера, она может быть рассмотрена на этом заседании», — цитирует ТАСС Мельникова.

Напомним, инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Согласно Конституции РФ, президент должен представить кандидатуру председателя правительства на согласование Госдуме не позднее двухнедельного срока. После чего депутатам будет дана неделя на рассмотрение кандидатуры.