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Эксперты рассказали, как часто россияне меняют автомобили
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    Эксперты рассказали, как часто россияне меняют автомобили

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    Эксперты рассказали, как часто россияне меняют автомобили

    Москва, 4 мая. Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что россияне в среднем меняют автомобиль каждые пять лет. 

    «Сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно 5 лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче – 46 месяцев или около 4 лет», — говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что граждане РФ в среднем владеют автомобилем 57 месяцев. Данные приведены за 2017 год. Известно, что в 2008 году этот срок составлял 36 месяцев. Таким образом, за десятилетие показатель увеличился почти на 60 процентов.

    Автор: Ирина Селезнева
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