Эксперты рассказали, как часто россияне меняют автомобили

Москва, 4 мая. Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что россияне в среднем меняют автомобиль каждые пять лет.

«Сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно 5 лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче – 46 месяцев или около 4 лет», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что граждане РФ в среднем владеют автомобилем 57 месяцев. Данные приведены за 2017 год. Известно, что в 2008 году этот срок составлял 36 месяцев. Таким образом, за десятилетие показатель увеличился почти на 60 процентов.