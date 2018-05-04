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Рубль снижается к доллару и евро на торгах Московской биржи
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    Рубль снижается к доллару и евро на торгах Московской биржи

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    Рубль снижается к доллару и евро на торгах Московской биржи

    Москва, 4 мая. Рубль открыл торги на Московской бирже небольшим снижением после роста накануне.

    При этом доллар, как сообщает Inforeactor со ссылкой на данные на сайте ММВБ, прибавил 30 копеек, составив 63,22 рубля, а евро подрос на две копейки, составив 75,6 рубля.

    Продемонстрировали рост и основные российские индексы. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, до отметки в 2285,71 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и составил 1142,38 пункта, пишет «Свободная пресса».

    По мнению экспертов, сильное влияние на динамику курса доллара оказывает отчет по занятости в США, Кроме того, пристальное внимание трейдеров устремлено на переговоры между Китаем и США. В случае их неудачного исхода, на юань будет оказано давление, а доллар, укрепившись, в свою очередь, снизит стоимость рубля.

    Автор: Алексей Громов
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