Москва, 4 мая. Сенатор Алексей Пушков считает, что признание президента Чехии Милоша Земана о том, что его страна производила нейро-паралитический газ «Новичок», мощно бьет по версии Лондона об отравлении Скрипалей.

«Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что из-за заявления Милоша Земана «Лондон в замешательстве», поскольку сфабрикованные обвинения рушатся на глазах, пишет «Свободная пресса».

Ранее чешский лидер признал, что контрразведка его страны подтвердила производство «Новичка» в республике. В МИД России заявили, что ложь Британии по инциденту в Солсбери становится явной.