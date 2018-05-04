«Лондон в замешательстве»: Пушков прокомментировал признание Земана о производстве «Новичка»
Москва, 4 мая. Сенатор Алексей Пушков считает, что признание президента Чехии Милоша Земана о том, что его страна производила нейро-паралитический газ «Новичок», мощно бьет по версии Лондона об отравлении Скрипалей.
«Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль», — написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что из-за заявления Милоша Земана «Лондон в замешательстве», поскольку сфабрикованные обвинения рушатся на глазах, пишет «Свободная пресса».
Ранее чешский лидер признал, что контрразведка его страны подтвердила производство «Новичка» в республике. В МИД России заявили, что ложь Британии по инциденту в Солсбери становится явной.
Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии - в "незначительных количествах". Этот факт - мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 мая 2018 г.