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«Лондон в замешательстве»: Пушков прокомментировал признание Земана о производстве «Новичка»
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    «Лондон в замешательстве»: Пушков прокомментировал признание Земана о производстве «Новичка»

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    «Лондон в замешательстве»: Пушков прокомментировал признание Земана о производстве «Новичка»

    Москва, 4 мая. Сенатор Алексей Пушков считает, что признание президента Чехии Милоша Земана о том, что его страна производила нейро-паралитический газ «Новичок», мощно бьет по версии Лондона об отравлении Скрипалей. 

    «Этот факт  — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль», — написал Пушков в Twitter.

    Он добавил, что из-за заявления Милоша Земана «Лондон в замешательстве», поскольку сфабрикованные обвинения рушатся на глазах, пишет «Свободная пресса».

    Ранее чешский лидер признал, что контрразведка его страны подтвердила производство «Новичка» в республике. В МИД России заявили, что ложь Британии по инциденту в Солсбери становится явной.

    Автор: Ирина Селезнева
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