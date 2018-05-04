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Киев готовит санкции против крупнейших российских издательств за «антиукраинскую деятельность»
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    Киев готовит санкции против крупнейших российских издательств за «антиукраинскую деятельность»

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    Киев готовит санкции против крупнейших российских издательств за «антиукраинскую деятельность»

    Киев, 4 мая. Гостелерадио Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 35 российских издательств, которых ведомство обвиняет в «антиукраинской деятельности».

    «Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению ограничительных мер (санкций) в отношении юрлиц РФ, производящих и распространяющих на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания», — говорится в сообщении.

    В частности, речь идет о крупнейших российских издательствах: «Эксмо», «АСТ», «Книжный мир», «Вече». В Гостелерадио Украины отметили, что указанные фирмы систематически печатают продукцию антиукраинского содержания.

    Отметим, что с 2014 года украинские власти запретили массу медийной продукции российского производства под предлогом борьбы с антиукраинской риторикой. Под запрет попали российские фильмы, сериалы, книги, телеканалы и радиостанции. В некоторых случаях под действия ограничительных мер попадала и украинская продукция. Так, например, Киев запретил к показу украинский сериал «Сваты», поскольку в нем снимался российский актер, который посещал Крым.

    Автор: Антон Соколов
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