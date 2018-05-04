«Брежнев бы позавидовал»: Слуцкий рассказал о любви Трампа к самому себе

Москва, 4 мая. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев позавидовал бы такой любви к себе, какая есть у американского лидера Дональда Трампа.

Слуцкий напомнил, что в Нобелевский комитет поступило предложение от 18 конгрессменов номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Кроме этого в Штатах хотят снять фильм «Ученик», в котором будет рассказано о том, как американский лидер пришел к президентству.