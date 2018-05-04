Стало известно, как Дамаск может заставить США вывести войска с базы Ат-Танф в Сирии

Власти США не намерены выводить свои вооруженные силы с территории Сирии. Такое предположение сделал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на слова Сыромолотова.

При этом замглавы МИД РФ отмечает, что пока не известно, в каком именно виде будет сохраняться присутствие американских военных. «Но ради чего они тогда обустраивают в районе ат-Танфа свою базу, зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?»

«Сейчас, к сожалению, в международных отношениях более актуально право силы, чем собственно международное право. ООН не может остановить оккупацию Сирии войсками тех стран, которые туда не приглашались. В ряде случаев организация даже не может выразить по этому поводу осуждения, хотя существует резолюция Совета Безопасности ООН №2254, которая предусматривает территориальную целостность страны. Соответственно нахождение любых войск без приглашения, является нарушением этой целостности. Но, к сожалению, США действуют вразрез с решением Совбеза ООН», — заявил в свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

А это также означает, что на Вашингтон положения резолюции по факту никак не распространяется. База вокруг ат-Танфа блокирует дорогу Тегеран-Багдад-Дамаск, которая создавалась для связки Ирана и шиитского правительства Ирака с правительством Башара Асада.

«Однако США нельзя допустить такой связки, нельзя допускать создания сильной, региональной дуги. Многие аналитики и эксперты изначально сомневались в озвученном Трампом решении вывести американские войска из Сирии. Так что пока будет сохраняться возможность, войска США будут находиться на территории САР неопределенно долго. Пока существуют разного рода котлы — растанский, Идлиб, Дарьа, пока существует анклав ИГИЛ1 (группировка запрещена в России) в Дейр эз-Зоре, пока существует неконтролируемая Дамаском территория на севере-северо-востоке, находящаяся в реальности под контролем курдских сил, до тех пор американцы будут там оставаться, и оказывать влияние на ситуацию в соответствии со своими целями и задачами», — продолжает политический аналитик.

И тут стоит подчеркнуть, что цель США — отстранение от власти Башара Асада, дезинтеграция Сирии и создание ряда крупных геополитических проектов, которые должны не только усилить влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, но и в идеале, обогатить. Тем не менее, ситуацию пока еще можно исправить, но для этого потребуется немало усилий со стороны Дамаска.

«Хотя САА побеждает, и это даже несмотря на противодействие и ракетные удары со стороны США. Дамаск ликвидировал два котла и готовится ликвидировать еще два. В отличие от Ирака, который фактически был оккупирован США в результате двух войн, и в отличие от Афганистана, где у власти находится дружественное США марионеточное правительство, в Сирии ничего этого нет. Власти САР пользуются поддержкой Ирана и России, в определенной степени они как-то сотрудничает с Турцией. Поэтому когда контроль достигнет зоны ат-Танф — вероятно произойдет либо столкновение с США, либо американцы будут вынуждены уйти, признав свое поражение», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, в гарнизоне ат-Танф расположена одна из военных баз Соединенных Штатов Амеирки в Сирии. Там проводится обучение и оснащение отрядов так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен рядом, в «зоне безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.