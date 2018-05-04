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Стало известно, как Дамаск может заставить США вывести войска с базы Ат-Танф в Сирии
Общество
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    Стало известно, как Дамаск может заставить США вывести войска с базы Ат-Танф в Сирии

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    Армия США в Сирии

    Власти США не намерены выводить свои вооруженные силы с территории Сирии. Такое предположение сделал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

    «Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на слова Сыромолотова.

    При этом замглавы МИД РФ отмечает, что пока не известно, в каком именно виде будет сохраняться присутствие американских военных. «Но ради чего они тогда обустраивают в районе ат-Танфа свою базу, зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?»

    «Сейчас, к сожалению, в международных отношениях более актуально право силы, чем собственно международное право. ООН не может остановить оккупацию Сирии войсками тех стран, которые туда не приглашались. В ряде случаев организация даже не может выразить по этому поводу осуждения, хотя существует резолюция Совета Безопасности ООН №2254, которая предусматривает территориальную целостность страны. Соответственно нахождение любых войск без приглашения, является нарушением этой целостности. Но, к сожалению,  США действуют вразрез с решением Совбеза ООН», — заявил в свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Армия Сирии

    А это также означает, что на Вашингтон положения резолюции по факту никак не распространяется. База вокруг ат-Танфа блокирует дорогу Тегеран-Багдад-Дамаск, которая создавалась для связки Ирана и шиитского правительства Ирака с правительством Башара Асада.

    «Однако США нельзя допустить такой связки, нельзя допускать создания сильной, региональной дуги. Многие аналитики и эксперты изначально сомневались в озвученном Трампом решении  вывести американские войска из Сирии. Так что пока будет сохраняться возможность, войска США будут находиться на территории САР неопределенно долго. Пока существуют разного рода котлы — растанский, Идлиб, Дарьа, пока существует анклав ИГИЛ1 (группировка запрещена в России) в Дейр эз-Зоре, пока существует неконтролируемая Дамаском территория на севере-северо-востоке, находящаяся в реальности под контролем курдских сил, до тех пор американцы будут там оставаться, и оказывать влияние на ситуацию в соответствии со своими целями и задачами», — продолжает политический аналитик.

    И тут стоит подчеркнуть, что цель США — отстранение от власти Башара Асада, дезинтеграция Сирии и создание ряда крупных геополитических проектов, которые должны не только усилить влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, но и в идеале, обогатить. Тем не менее, ситуацию пока еще можно исправить, но для этого потребуется немало усилий со стороны Дамаска.

    Стало известно, как Дамаск может заставить США вывести войска из Сирии

    «Хотя САА побеждает, и это даже несмотря на противодействие и ракетные удары со стороны США. Дамаск ликвидировал два котла и готовится ликвидировать еще два. В отличие от Ирака, который фактически был оккупирован США в результате двух войн, и в отличие от Афганистана, где у власти находится дружественное США марионеточное правительство, в Сирии ничего этого нет. Власти САР пользуются поддержкой Ирана и России, в определенной степени они как-то сотрудничает с Турцией. Поэтому когда контроль достигнет зоны ат-Танф — вероятно произойдет либо столкновение с США, либо американцы будут вынуждены уйти, признав свое поражение», — заключил Богдан Безпалько.

    Напомним, в гарнизоне ат-Танф расположена одна из военных баз Соединенных Штатов Амеирки в Сирии. Там проводится обучение и оснащение отрядов так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен рядом, в «зоне безопасности».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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