В Киеве заявили, что при пожаре в Балаклее никто не пострадал

Киев, 4 мая. При пожаре на бывшем арсенале в городе Балаклея Харьковской области никто не пострадал, заявил в пятницу вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

Об этом он сообщил на заседании государственной комиссии по противодействию пожарам, уточнив, что в пятницу возгорание было полностью локализовано.

«Для нас самое главное, что никто не пострадал», — подчеркнул Зубко.

Напомним, накануне в Балаклее начался пожар. Как сообщало Минобороны Украины, возгорание сухой травы произошло на территории 65-го арсенала, где шли работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Местные жители из района были эвакуированы, транспортное сообщение закрыто.

Напомним, пожары на военных складах в Балаклее происходят не в первый раз. Ранее крупный пожар в городе произошел на складе боеприпасов 23 марта 2017 года, в результате взрыва погиб один человек, пять пострадали. Жители района были вынуждены покидать город пешком.