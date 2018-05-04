Сторонник Майдана пообещал лично возложить цветы к Вечному огню в День Победы

Киев, 4 мая. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, ранее поддерживающий Майдан, пообещал возложить цветы к Вечному огню в знак солидарности с теми, кто празднует День Победы.

«Я не вижу никаких проблем для того, чтобы дать людям 8 – 9 мая почтить память своих дедов и прадедов, погибших в великой мясорубке. Я вам больше скажу – 9 мая лично я куплю букет цветов и отнесу его к Вечному огню», — сказал Гордон в интервью украинскому каналу «112».

Он отметил, что 9 Мая – это праздник, поскольку он означает победу «в жуткой, кровопролитной, несправедливой войне». Напомним, что на Украине запретили георгиевскую ленту. Кроме того, на официальном уровне больше не употребляется словосочетание «Великая Отечественная война».