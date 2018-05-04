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Украина
Сторонник Майдана пообещал лично возложить цветы к Вечному огню в День Победы
Общество
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    Сторонник Майдана пообещал лично возложить цветы к Вечному огню в День Победы

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    Сторонник Майдана пообещал лично возложить цветы к Вечному огню в День Победы

    Киев, 4 мая. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, ранее поддерживающий Майдан, пообещал возложить цветы к Вечному огню в знак солидарности с теми, кто празднует День Победы.

    «Я не вижу никаких проблем для того, чтобы дать людям 8 – 9 мая почтить память своих дедов и прадедов, погибших в великой мясорубке. Я вам больше скажу – 9 мая лично я куплю букет цветов и отнесу его к Вечному огню», — сказал Гордон в интервью украинскому каналу «112».

    Он отметил, что 9 Мая – это праздник, поскольку он означает победу «в жуткой, кровопролитной, несправедливой войне». Напомним, что на Украине запретили георгиевскую ленту. Кроме того, на официальном уровне больше не употребляется словосочетание «Великая Отечественная война».

    Автор: Ирина Селезнева
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