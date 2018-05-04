Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога

Пекин, 4 мая. Китай и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога. Об этом пишет агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.

Переговоры представителей США и КНР прошли 3 и 4 мая в Пекине. Как говорится в сообщении, стороны пришли к мнению, что развитие здоровых и стабильных торговых отношений важно для государств. При этом политики заявили о приверженности разрешению возникших экономических и торговых проблем в ходе диалога.

Напомним, это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта между США и Китаем. Ранее Вашингтон ввел пошлины для китайских товаров, в ответ Пекин также принял ограничительные меры в отношении американских товаров.