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Экономика
Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога
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    Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога

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    Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога

    Пекин, 4 мая. Китай и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога. Об этом пишет агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.

    Переговоры представителей США и КНР прошли 3 и 4 мая в Пекине. Как говорится в сообщении, стороны пришли к мнению, что развитие здоровых и стабильных торговых отношений важно для государств. При этом политики заявили о приверженности разрешению возникших экономических и торговых проблем в ходе диалога.

    Напомним, это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта между США и Китаем. Ранее Вашингтон ввел пошлины для китайских товаров, в ответ Пекин также принял ограничительные меры в отношении американских товаров.

    Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога

    Автор: Анна Иванова
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