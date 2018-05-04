Сирия: вторая группа боевиков с юга Дамаска собирается отправиться на север САР

Москва, 4 мая. В пятницу вторая группа боевиков и их членов семей собирается выехать на север Сирии с юга провинции Дамаск. Подготовка к их выводу уже началась.

По данным источника, находящегося на месте событий, 4 мая автобусы начали приезжать в населенные пункты Ялда, Бабиля и Бейт Сахем на юге Дамаска.

«Несколько автобусов уже проехали в сторону Бабиля и Ялды. Будет формироваться вторая колонна, после чего выдвинется на север страны», — сообщил источник РИА Новости.

Накануне вечером колонна из 32 автобусов с боевиками и членами их семей уже выехала из Дамаска в Идлиб. Всего сирийскую столицу покинули порядка двух тысяч боевиков и членов их семей.

Напомним, правительство Сирии при помощи российского центра по примирению враждующих сторон смогло договориться с главарями незаконных вооруженных формирований о выводе отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей в Идлиб или Джараблус.