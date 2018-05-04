Меню
Новости Сирии
Сирия: вторая группа боевиков с юга Дамаска собирается отправиться на север САР
Экономика
Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: вторая группа боевиков с юга Дамаска собирается отправиться на север САР

    60

    Сирия: вторая группа боевиков с юга Дамаска собирается отправиться на север САР

    Москва, 4 мая. В пятницу вторая группа боевиков и их членов семей собирается выехать на север Сирии с юга провинции Дамаск. Подготовка к их выводу уже началась.

    По данным источника, находящегося на месте событий, 4 мая автобусы начали приезжать в населенные пункты Ялда, Бабиля и Бейт Сахем на юге Дамаска.

    «Несколько автобусов уже проехали в сторону Бабиля и Ялды. Будет формироваться вторая колонна, после чего выдвинется на север страны», — сообщил источник РИА Новости.

    Накануне вечером колонна из 32 автобусов с боевиками и членами их семей уже выехала из Дамаска в Идлиб. Всего сирийскую столицу покинули порядка двух тысяч боевиков и членов их семей.

    Напомним, правительство Сирии при помощи российского центра по примирению враждующих сторон смогло договориться с главарями незаконных вооруженных формирований о выводе отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей в Идлиб или Джараблус.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.