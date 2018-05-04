2С4 «Тюльпан»: самый мощный миномет в мире

2С4 «Тюльпан» — это российский сверхтяжелый 240-мм самоходный миномет резерва Верховного Главнокомандующего, считается одним из самых мощных в мире. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Самоходный миномет «Тюльпан» — это не новое оружие, однако оно все еще сохраняет свою боевую мощь, которая позволяет использовать этот миномет в тех случаях, когда не могут справиться артиллерийские установки более скромных калибров. «Тюльпан» незаменим при разрушении прочных фортификационных сооружений. Кроме того, он легко справляется с вражеской бронетехникой.

Благодаря тому, что «Тюльпан» обладает мощным боезарядом, этот миномет способен выводить из строя крупные соединения живой силы. Более того, для особых случаев был предусмотрен ядерный заряд мощностью в две килотонны.

«Тюльпан» был принят на вооружение еще в Советском Союзе, в 1972 году. Машина была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения в Свердловске (Екатеринбурге). Уральским конструкторам, которые преуспели в создании целого ряда самоходных артиллерийских установок, удалось сделать то, к чему неоднократно подступались специалисты из Японии и Соединенных Штатов. Так, например, американцы в середине 40-х начали делать самоходные минометы калибра 250 мм. Был изготовлен макет, но разработка в конечном итоге зашла в тупик, финансирование было прекращено.

«Тюльпан» имеет большую дальность выстрела — 20 километров. Также обладает полным спектром боеприпасов: зажигательными, фугасными, кассетными и ядерными. Максимальная масса взрывчатого вещества приближается к 50 кг. Среди снарядов есть управляемая мина «Смельчак-М», которая с помощью лазера может наводиться на цель.

Экипаж машины — пять человек. Боевое отделение миномета располагается в средней и кормовой частях корпуса машины. В средней части на всю длину боевого отделения находится механизированная укладка мин барабанного типа. По обеим сторонам укладки, на бортах, крепятся сиденья членов экипажа: на правом борту — переднее — оператора, заднее — наводчика, на левом борту — оператора.