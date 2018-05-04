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Марков назвал страны, которые будут противостоять антироссийской политике Лондона
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    Марков назвал страны, которые будут противостоять антироссийской политике Лондона

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    Марков назвал страны, которые будут противодействовать антироссийской политике Лондона

    Лондон намерен укрепить альянс против России для того, чтобы изолировать РФ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники в британском правительстве.

    Согласно заметке газеты, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийской Думе и британском Солсбери как некую «поворотную точку».

    Чтобы усилить давление на Россию, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза.

    Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что различные страны, реагируя на просьбы Лондона усилить изоляцию России, будут действовать по-разному.

    «Канада, Австралия, а также с высокой вероятностью Дания, Нидерланды, в рамках НАТО или Швеция, в рамках Большой двадцатки, и Польша очень активно согласятся участвовать в изоляции России. Другие будут участвовать в этом с меньшей активностью, например, Германия, Франция. Третья категория стран будет действовать в этом направлении еще менее активно, это Австрия, Венгрия, Чехия, Италия, Испания. Четвертые, это Турция, Мексика, Южная Корея, Япония вообще не будут в этом участвовать. Кто-то наоборот будет противодействовать политике Великобритании, это Китай, Индия. То есть у разных стран будут разные позиции», — объясняет политический аналитик.

    Марков назвал страны, которые будут противодействовать антироссийской политике Лондона

    В целом политика максимальной изоляции российского руководства и подавления наших национальных интересов будет продолжена.

    «Эту политику проводит англосаксонский мир, можно даже сказать, глубинные государства: США, Великобритания, Канада и Австралия. Я думаю, они планируют повторить в отношении Владимира Путина ту обструкцию, которая имела место на саммите Большой двадцатки в Брисбене, когда хозяева саммита его даже не проводили. Мы имеем дело с британскими спецслужбами, которые создали «Белые каски», которые сотрудничают с террористами, занимаются фальсификациями инцидентов с применениями «химического» оружия в Сирии. Также мы имеем дело с американскими спецслужбами, которые активно взаимодействуют с террористами в правительстве Киева, — продолжает Сергей Марков.

    Причем спецслужбы США поощряют события вроде ужасной бойни в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, и готовят новую бойню в Донбассе.

    «Речь идет о преступниках. Поэтому я на месте Владимира Путина, может быть, вообще не поехал бы на саммит Большой двадцатки, если он проходит в странах-союзниках НАТО, США и Великобритании», — отмечает собеседник агентства.

    По его словам, геополитические конкуренты России уже «свихнулись» на демонизации российского лидера, пытаясь показать его человеком, который якобы является воплощением зла.

    «В СМИ США и Великобритании сформирован образ Владимира Путина, который якобы может оправдать любые преступления, направленные против него самого. Мы видим, как они действуют в ситуации с консульствами, мы наблюдаем так называемое «дело Скрипалей», — заключил Сергей Марков.

    Автор: Михаил Блинов
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