Сирия сегодня: США прекращают финансирование «Белых касок», георгиевские ленточки в Дамаске

Сирия, 4 мая. Соединенные Штаты прекращают финансирование организации «Белые каски». Российские военные раздают в Дамаске георгиевские ленточки. Свыше 560 военнослужащих ЮВО привлекались к выполнению задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Белые каски»

По информации американских СМИ, Государственный департамент Соединенных Штатов заморозил финансирование действующей на территории САР организации так называемых «Белых касок». Сообщается, что доля США в финансировании «Белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против сирийского руководства. В настоящий момент финансовая поддержка находится под пересмотром, а сама заморозка произошла в «последние недели».

СМИ, ссылаясь на дипломатические документы, сообщают, что ближневосточное бюро Госдепа США должно было до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение финансирования «Белых касок», но в итоге американское внешнеполитическое ведомство «остановило процесс».

«Георгиевская ленточка»

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную акцию, а также провели мероприятие «Георгиевская ленточка» в городе Мурджани в провинции Дамаск. По словам представителя Центра, всего было роздано 1,5 тонны продовольственной помощи и около тысячи георгиевских ленточек.

Кроме того, любой желающий мог получить медицинскую помощь.

«Куда бы мы ни приезжали, в какие районы Сирии проводить гуманитарные акции, к нам, к медикам Вооруженных сил России, идут охотно. И взрослые, и маленькие дети. Стараемся оказать медицинскую помощь в том объеме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами», — сообщил начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников.

Как отметили российские военные, подобные гуманитарные акции будут продолжаться и на территории других районов Сирии, в частности в Восточной Гуте, которая недавно была освобождена от террористов.

Выполнение задач в САР

Свыше 560 военнослужащих ЮВО с сентября 2015 года привлекались к выполнению задач в составе группировки в Сирии, около 400 из них награждены государственными медалями и орденами. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«С сентября 2015 года к выполнению задач в составе группировки войск в Сирии в разное время привлекалось более 560 военнослужащих Южного военного округа. Из них около 400 награждены государственными орденами и медалями», — сказал Дворников.

Он отметил, что с этого времени в составе группировки войск военнослужащие выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом на территории САР. Заметим, что 4 мая ЮВО празднует столетие.