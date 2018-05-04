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В июне определят дороги в РФ, где пройдет тестирование инфраструктуры для беспилотников
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    В июне определят дороги в РФ, где пройдет тестирование инфраструктуры для беспилотников

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    В июне определят дороги в РФ, где пройдет тестирование инфраструктуры для беспилотников

    Москва, 4 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил определить пилотные участки автомобильных дорог для тестирования технологий и инфраструктуры для движения беспилотного и электрического транспорта. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.

    В том числе тестирование будет проходить на скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Ранее председатель правительства провел заседание президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. По итогам мероприятия Медведев дал ряд поручений по выполнению плана «Автонет» Национальной технологической инициативы.

    Отмечается, что Федеральное дорожное агенство до 29 июня должно определить пилотный участок и до 30 ноября совместно с Агентством стратегических инициатив и рабочей группой начать тестирование технологий и инфраструктуры для беспилотников и электрокаров.

    В июне определят дороги в РФ, где пройдет тестирование инфраструктуры для беспилотников

    Автор: Анна Иванова
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