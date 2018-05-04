Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» впервые приняли участие в репетиции парада Победы

Москва, 4 мая. Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» впервые пролетели над Москвой в рамках репетиции парада Победы, который пройдет на красной площади 9 мая.

Репетиция авиационной части парада прошла в Москве 4 мая. В ней впервые приняли участие два российских истребителя пятого поколения Су-57 и два оснащенных ракетами самолета МиГ-31К – гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Также в параде впервые принимает участие истребитель МиГ-29СМТ, передает ТАСС.

Всего в День Победы над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов, включая ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М. Также над Москвой можно будет увидеть самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, а также ряд других истребителей, штурмовиков и вертолетов.

В репетициях парада Победы самолеты пролетают над столицей на высоте от 300 до 500 метров со скоростью до 600 километров в час, вертолеты – на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.

Напомним, парад Победы традиционно состоится на красной площади в Москве 9 мая. Его откроют 33 пеших парадных расчета, за которыми по площади пройдет колонна из 159 единиц военной техники.

Ранее стало известно, какие музыкальные произведения прозвучат на параде 9 Мая. Всего военные музыканты исполнят до 40 произведений.