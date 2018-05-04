«Они там надолго»: МИД РФ уверен, что США не будут выводить войска из Сирии

Душанбе, 4 мая. США не планируют выводить свои войска из Сирии в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, пример Афганистана показывает, что если американские силы появляются, они остаются надолго.

«В каком это будет виде — история покажет, но ради чего они тогда обустраивают в районе Ат- Танфа свою базу, зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?», — задается вопросом дипломат.

Напомним, что американские силы находятся в Сирии незаконно. Правительство САР не давало американцам разрешения ни на воздушную, ни на наземную операцию, ни на создание собственной военной базе в Ат-Танфе.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на территории американской базы в Ат-Танфе проходит обучение боевиков, задача которых — срывать режим прекращения огня. По словам американских представителей, военный контингент находится в Сирии для борьбы с терроризмом, однако в Москве уверены, что США сотрудничают с боевиками, чтобы с их помощью сместить законно избранного президента Сирии Башара Асада.