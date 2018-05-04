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В России утвердили стратегию развития автопрома до 2025 года
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    В России утвердили стратегию развития автопрома до 2025 года

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    В России утвердили стратегию развития автопрома до 2025 года

    Москва, 4 мая. Российское правительство утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

    Стратегия развития автомобильной промышленности в России разработана согласно поручению президента Владимира Путина по результатам проверки эффективности мер, направленных на ускорение импортозамещения, говорится в пояснительной записке. Как отмечает «ФедералПресс», главной целью стратегии является удовлетворение до 90% внутреннего спроса, рост экспорта и компонентов, наращивание технологических компетенций среди кадрового состава.

    Ключевым механизмом для наращивания производственного потенциала является организация технологических консорциумов, которые будут объединять усилия государства, участников рынка, научных и общественных организаций, пишет «Комсомольская правда». Стратегия должна обеспечить обновление отечественного автопрома с выходом на высокие темпы роста.

    Автор: Ирина Селезнева
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