Меньше ешьте, больше пейте: россиянам объяснили, как пережить жару

Москва, 4 мая. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как россиянам стоит питаться, чтобы легче переносить жаркую погоду. В частности, наших согражданам рекомендовали отказаться от жирной пищи и отдать предпочтение прохладительным напиткам.

Как поясняют эксперты, в жаркое время человеку нужно меньше энергии, поэтому и калорий ему требуется меньше. Именно поэтому из рациона следует убрать мясные продукты, жирную и жареную пищу, либо потреблять ее в утреннее или вечернее время.

Чтобы избежать обезвоживания организма россиянам рекомендовали пить больше жидкости. При этом предпочтения стоит отдать чаю, минеральной воде, морсу, нежирным кисломолочным продуктам, отварам из сухофруктов и витаминизированным напиткам, а вот от газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя стоит воздержаться.

В Роспотребнадзоре также оговорили и количество жидкости, которую стоит потреблять в течение дня. По мнению специалистов, пить нужно не менее 1,5 литра жидкости, однако есть и исключения. Они касаются тех, кто страдает от заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы. Им увлекаться чрезмерным питьем не следует, пишет «НьюИнформ».

Ранее RIA56 сообщало о правильной подготовке к пикнику. Советы также дали эксперты Роспотребнадзора. В частности, эксперты указали на важность соблюдения личной гигиены, использовании воды в бутылках, а также необходимости тщательно мыть овощи и фрукты.

Кроме того, для хранения скоропортящихся продуктов россиянам посоветовали использовать сумки-холодильники. При этом брать на пикник кондитерские изделия с кремом, салаты, заливные блюда, молочные продукты, яйца и копчености, в ведомстве не рекомендовали.