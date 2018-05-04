Сирия новости 4 мая 12.30: в Аль-Баб прибыли автобусы с боевиками из Дамаска, на севере Хомса продолжаются перестрелки между САА и радикалами

Сирия, 4 мая. В Аль-Баб прибыли автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» из Дамаска, на севере Хомса продолжаются перестрелки между САА и радикалами, в Алеппо ликвидирован член ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: прибыла в Аль-Баб.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла боевика в Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Shrvan_Ezzo), что в Африне неизвестные убили члена Сирийской свободной армии (ССА). Жертвой нападения также стала жена боевика.

В Аль-Баб прибыли первые автобусы с членами группировки «Джейш аль-Ислам», сдавших свои позиции в районе Ялда к югу от Дамаска. Напомним, радикальные исламисты, базировавшиеся в пригородах сирийской столицы, пошли на вынужденное соглашение с правительственными войсками и покинули регион.

Провинция Хомс

Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что недалеко от холма Санасиль и в районе Аль-Халалия отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами.

Ранее сообщалось, что часть боевиков, базирующихся в окрестностях Ар-Растана, согласилась на условия САА и сдала оружие, получив возможность выехать в Идлиб и Алеппо. Однако оставшиеся радикалы создали новое формирование «Джейш аль-Сахаба» и пообещали бороться с правительственными силами «до последней капли крови».

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Ранее сообщалось, что российская авиация бьет по объектам радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Джиср аш-Шугур.

Одновременно правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Хубейт. Об этом пишет местный источник в Telegram (@Syrianow10).

Провинция Хама

Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) пишет, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Аз-Закият и Аль-Арбаин на севере провинции Хама.

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. Об этом сообщает местный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Ирак

На дороге к северо-востоку от Баакубы взобралась придорожная мина, передает информационное агентство Alsumaria News. В результате происшествия погибло три мирных жителя. Ранее в том же районе при детонации СВУ погибло четверо гражданских.

В провинции Найнава арестовано 20 террористов «Исламского государства»1. По данным информагентства Iraqi News, радикальные исламисты планировали ряд вооруженных нападений на расположения правительственных войск в Мосуле и окрестностях города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)