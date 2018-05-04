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В параде Победы на Красной площади примут участие 13 тысяч пехотинцев
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    В параде Победы на Красной площади примут участие 13 тысяч пехотинцев

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    В параде Победы на Красной площади примут участие 13 тысяч пехотинцев

    Москва, 4 мая. До 13 тысяч пехотинцев примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

    «В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 13 тысяч человек», — цитирует «Красная звезда» Салюкова.

    Также стало известно, что по Красной площади 9 Мая проедут беспилотные летательные аппараты, робот-сапер «Уран-6», робот-танк «Уран-9». Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Салюкова, «Уран-6», «Уран-9», армейские снегоходы, оборудованные кабиной, проедут по Красной площади впервые.

    Автор: Дарья Смолина
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