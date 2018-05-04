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МИД РФ: Ситуация с «делом Скрипаля» повлияет на кооперацию РФ и Британии по антитеррору
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    МИД РФ: Ситуация с «делом Скрипаля» повлияет на кооперацию РФ и Британии по антитеррору

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    МИД РФ: Ситуация с «делом Скрипаля» повлияет на кооперацию РФ и Британии по антитеррору

    Душанбе, 4 мая. Ситуация с «делом Скрипаля» повлияет на кооперацию России и Великобритании по антитеррору при подготовке к ЧМ по футболу, который состоится летом в России. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

    Он уточнил, что «история показала, как ситуация с Литвиненко повлияла на отношения в плане безопасности РФ и Великобритании». Сыромолотов напомнил, что Лондон прервал с Москвой отношения, не пустил оперативную группу правоохранительных органов на Олимпиаду, а потом «попросился» на Олимпиаду в Сочи.

    Как пишет РИА Новости, представитель МИД считает, что сейчас складывается такая же ситуация и Великобритания «будет проситься» в Россию.

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в инциденте Россию.

    МИД РФ: Ситуация с «делом Скрипаля» повлияет на кооперацию РФ и Британии по антитеррору

    Автор: Анна Иванова
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