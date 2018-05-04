Жители прифронтовых районов Донбасса получили от ДНР свыше 32 тонн гумпомощи

Донецк, 4 мая. Активисты общественного штаба по прифронтовым районам ДНР передали свыше 32 тонн гумпомощи для двух тысяч семей, которые проживают у линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава штаба Екатерина Мартьянова.

«За пять месяцев работы штаба по прифронтовым районам общественного движения «Донецкая Республика» помощь была оказана для более двух тысяч семей в 45 населенных пунктах вдоль линии разграничения», — рассказала глава штаба.

По словам Мартьяновой, с января текущего года в прифронтовые районы было доставлено свыше 32 тонн груза. В апреле помощь получили жители населенных пунктов Русский Край, Молочное, Кулиоково, Октябрь, Еленовка, Старомихайловка и других.

Нуждающимся передали продукты питания, медицинские препараты, дрова, предметы первой необходимости. Известно, что работа активистов была начата в декабре прошлого года.