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Павел Дуров может начать сотрудничать с госорганами. ФАН-ТВ
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    Павел Дуров может начать сотрудничать с госорганами. ФАН-ТВ

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    По решению суда и требованию Роскомнадзора мессенджер Telegram не должен работать на территории РФ уже почти месяц. Пользователи устанавливают VPN или Proxy и продолжают сидеть в чатах. Советник главы государства Герман Клименко уверяет, что вскоре уловки прекратятся.

    «Если ресурс не будет сотрудничать на территории России с нашими органами, то доступ к ресурсу будет ограничен», — уверяет советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

    Или прекращен вовсе. Это только дело времени. Людям надоедят постоянные сбои в Telegram и они начнут уходить, говорят эксперты. Некоторые москвичи мысленно уже расстались с мессенджером и поставили на смартфоны альтернативные варианты.

    А вот Павлу Дурову должно быть не все равно. Чтобы не потерять Telegram окончательно и бесповоротно бизнесмен может пойти на сотрудничество  с госорганами РФ.

    Павел Дуров может пойти на уступки. ФАН-ТВ

    «Когда Дурову станет это невыгодно, он пойдет навстречу российскому законодательству или перестанет работать в России», — считает директор программы «Блокчейн для юристов» РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Судец.

    Для обхода блокировки Telegram пользуется хостингом Amazon и Google. От этого страдает работоспособность крупных сетевых ресурсов, в том числе и образовательных. Данную проблему обсудили на совещании у президента Российской Федерации. По словам Германа Клименко, чтобы улучшить ситуацию представители интернет-индустрии предложили Роскомнадзору уведомлять электронные ресурсы о предстоящей блокировке за несколько дней.

    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин
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