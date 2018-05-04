Павел Дуров может начать сотрудничать с госорганами. ФАН-ТВ

По решению суда и требованию Роскомнадзора мессенджер Telegram не должен работать на территории РФ уже почти месяц. Пользователи устанавливают VPN или Proxy и продолжают сидеть в чатах. Советник главы государства Герман Клименко уверяет, что вскоре уловки прекратятся.

«Если ресурс не будет сотрудничать на территории России с нашими органами, то доступ к ресурсу будет ограничен», — уверяет советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

Или прекращен вовсе. Это только дело времени. Людям надоедят постоянные сбои в Telegram и они начнут уходить, говорят эксперты. Некоторые москвичи мысленно уже расстались с мессенджером и поставили на смартфоны альтернативные варианты.

А вот Павлу Дурову должно быть не все равно. Чтобы не потерять Telegram окончательно и бесповоротно бизнесмен может пойти на сотрудничество с госорганами РФ.

«Когда Дурову станет это невыгодно, он пойдет навстречу российскому законодательству или перестанет работать в России», — считает директор программы «Блокчейн для юристов» РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Судец.

Для обхода блокировки Telegram пользуется хостингом Amazon и Google. От этого страдает работоспособность крупных сетевых ресурсов, в том числе и образовательных. Данную проблему обсудили на совещании у президента Российской Федерации. По словам Германа Клименко, чтобы улучшить ситуацию представители интернет-индустрии предложили Роскомнадзору уведомлять электронные ресурсы о предстоящей блокировке за несколько дней.