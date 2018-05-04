Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году

Москва, 4 мая. Шведская академия приняла решение не вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе. Об этом стало известно в пятницу, 4 мая.

Как стало известно, Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе, приняла решение вручить в следующем году сразу две премии — за текущий и будущий год. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что число членов Академии стало меньше и к ней «во всем мире ослабло доверие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полученный пресс-релиз.