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Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году
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    Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году

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    Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году

    Москва, 4 мая. Шведская академия приняла решение не вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе. Об этом стало известно в пятницу, 4 мая.

    Как стало известно, Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе, приняла решение вручить в следующем году сразу две премии — за текущий и будущий год. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что число членов Академии стало меньше и к ней «во всем мире ослабло доверие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полученный пресс-релиз.

    Автор: Дарья Смолина
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