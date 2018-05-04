ЛНР: Командование ООС нацелено на эскалацию конфликта в Донбассе

Луганск, 4 мая. Командование «ООС» нацелено на дальнейшую дестабилизацию обстановки на линии боевого разграничения сторон. Об этом сегодня журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения обостряется. С начала так называемой операции объединенных сил противник демонстрирует агрессивные намерения и увеличивает интенсивность обстрелов, сосредотачивая усилия на Светлодарском направлении», — сказал Марочко.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, в результате обстрелов ВСУ за сутки с 3 на 4 апреля получил смертельное ранение военнослужащий Народной милиции, оборонявший подступы к населенному пункту Калиновка.

«Получили повреждения домостроения в населенном пункте Донецкий, пережила гипертонический криз свидетельница обстрела, жительница поселка. В поселке Голубовское попаданием снаряда убит крупный рогатый скот, оставив без средств к существованию очередную семью из числа гражданского населения», — констатировал подполковник.

Ранее Марочко неоднократно отмечал, что киевские силовики, почувствовав полную безнаказанность после перехода контроля над зоной «Операции объединенных сил» в ведение военного командования, продолжают творить беззаконие в населенных пунктах, где расквартированы их подразделения.