«Развивая свое»: политолог объяснил, почему России и Китаю не нужны какие-либо союзы

Российская Федерация не создает и не планирует создавать какие-либо союзы с Китайской Народной Республикой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Это не соответствует нашему общему видению характера двустороннего взаимодействия, основанного на совпадении или близости взглядов по широкому кругу вопросов», — приводят «Известия» слова дипломата.

Представитель МИД РФ также отметил, что Москва и Пекин не раз выступали «как единомышленники с единой позицией в глобальных и региональных делах», однако у каждой из сторон есть свои экономические интересы, которые в свою очередь, не всегда и не во всем совпадают.

«Глобальная конкуренция — это все-таки конкуренция. Тут ситуативное партнерство возможно, но понятно, что каждый из участников этого партнерства, каждый из ведущих геополитических игроко, выступает в первую очередь за свои интересы. Постсоветская Россия достаточно молода, и в ее юности были иллюзии о том, что если мы подружимся со всеми, то возможен какой-то всеобщий мир на паритетных условиях, без постоянных обострений, без постоянных действий негативного характера, как в экономике, так и в военной сфере. Была иллюзия о том, что если со всеми обо всем договориться, то все эти условия будут соблюдать. Но времена меняются, наша страна обретает политическую зрелость, и становится понятно, что в большой политике друзей-то и нет», — пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Другими словами — могут совпадать цели и намерения, могут возникать договоренности и соглашения по ряду вопросов и позициям, может возникать так называемая игра с ненулевой суммой, когда обе стороны выигрывают, но никто не получает максимум.

«Но бросаться в объятия условного Китая из-за того, что сложились не очень хорошие отношения с другим, нерационально. На мой взгляд, Россия делает все правильно, идя по пути общения, партнерства, взаимодействия со всеми, кто этого хочет. И поиск компромиссных, консенсусных позиций, которые не вредят другим сторонам — та самая игра с ненулевой суммой. Это получается не всегда и не везде, но, тем не менее, это не означает, что мы должны, как во времена советской пропаганды, объявлять вечное братство с какими-то странами и народами. Мы вообще никому и ничего не должны», — продолжает политолог.

По мнению Асафова, в настоящее время «во главе угла должно стоять соблюдение собственных интересов, собственного суверенитета». А любые неполноценные сделки и соглашения, в которых существует завышенный кредит доверия, поиск какого-то призрачного одобрения своих действий со стороны партнера — должны быть исключены. Это время давно прошло, и сейчас необходимо максимально рационально заключать внешнеполитические союзы.

«Но и говорить о том, что России необходимо выйти из всех соглашений, изо всех союзов, обособиться, изолироваться и закрыться новым железным занавесом, ощетинившись своими ракетами, — это тоже деструктивная позиция. Безусловно, современный мир политики сложнее, у нас есть общее направление и общее пространство для конструктивного сотрудничества с Китаем и, как это ни парадоксально, — с Америкой. Но США в политической конкуренции пытаются всеми методами, кроме метода заключения договора и честной сделки, достичь максимальных выгод и преференций для себя. Поэтому отношения сложные, поскольку с жуликами очень сложно договариваться», — говорит собеседник ФАН.

Тем не менее, если партнер не претендует на суверенитет России, не проявляет агрессии и не действует методом политического шантажа, угрозами и вымогательством, то почему бы с ним не договориться на всех устраивающих условиях? В этом смысле никто никому бросаться в объятия не будет, все будут действовать четко и рационально.