Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Севастополь, 4 мая. Российские загоризонтные радиолокационные станции, корабли и авиация Крыма следят за масштабными учениями НАТО в Черном море. Об этом рассказал источник в силовых структурах полуострова.

Отмечается, что в учениях Североатлантического альянса участвуют военные и техника из восьми стран НАТО. Учения проходят с 4 по 11 мая в Черном море. При этом задействованы 10 самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США, Румынии, Испании, Великобритании, Турции, Болгарии, Греции и Украины. Также задания будет выполнять 21 военный корабль НАТО.

Как пишет РИА Новости, силы Черноморского флота России следят за учениями альянса с земли и с воздуха. Для наблюдения с «загоризонтных» дистанций будут привлекаться РЛС, а также морская авиация.