В Германии толпа агрессивных мигрантов из Африки с угрозами отбила у полиции своего земляка

Берлин, 4 мая. В небольшом немецком городе Эльванген, где проживают около 25 тысяч человек, полицейские пытались депортировать 23-летнего выходца из Того. Однако сделать этого не получилось из-за действий мигрантов.

Как только полицейские посадили молодого человека в патрульный автомобиль, машину сразу же окружили выходцы из Африки. По полученным данным, машину окружили около 150 человек, по другим данным – 200. По официальным сведениям, в городе проживают около 500 беженцев из Африки.

Отмечается, что сотрудник по безопасности, который был назначен мигрантами в качестве посредника, пришел к городским властям. По информации DPA, был поставлен ультиматум: освободить в течение двух минут 23-летнего тоголезца или они пойдут на штурм.

После чего сотрудники полиции решили освободить молодого человека.

«Они были настолько агрессивны и угрожали нам все больше и больше, поэтому нам пришлось оставить мужчину», — цитирует немецкое издание Bild одного из полицейских.

После случившегося местные политики из оппозиционного движения «Альтернатива для Германии», либералы потребовали депортировать 23-летнего мужчину и наказать нападавших.