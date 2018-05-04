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В Германии толпа агрессивных мигрантов из Африки с угрозами отбила у полиции своего земляка
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    В Германии толпа агрессивных мигрантов из Африки с угрозами отбила у полиции своего земляка

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    В Германии толпа агрессивных мигрантов из Африки с угрозами отбила у полиции своего земляка

    Берлин, 4 мая. В небольшом немецком городе Эльванген, где проживают около 25 тысяч человек, полицейские пытались депортировать 23-летнего выходца из Того. Однако сделать этого не получилось из-за действий мигрантов.

    Как только полицейские посадили молодого человека в патрульный автомобиль, машину сразу же окружили выходцы из Африки. По полученным данным, машину окружили около 150 человек, по другим данным – 200. По официальным сведениям, в городе проживают около 500 беженцев из Африки.

    Отмечается, что сотрудник по безопасности, который был назначен мигрантами в качестве посредника, пришел к городским властям. По информации DPA, был поставлен ультиматум: освободить в течение двух минут 23-летнего тоголезца или они пойдут на штурм.

    После чего сотрудники полиции решили освободить молодого человека.

    «Они были настолько агрессивны и угрожали нам все больше и больше, поэтому нам пришлось оставить мужчину», — цитирует немецкое издание Bild одного из полицейских.

    После случившегося местные политики из оппозиционного движения «Альтернатива для Германии», либералы потребовали депортировать 23-летнего мужчину и наказать нападавших.

    Автор: Дарья Смолина
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