Теперь добрались до самолетов: эксперт прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию в ICAO
Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Как сообщает «Коммерсант», недовольство Украины вызвано тем, что Россия выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения украинского концерна-разработчика «Антонов». Киев ссылается на практику времен Советского Союза, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению украинского руководства, Россия якобы создает «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолеты Ан.
Напомним, в середине прошлого года в Российской Федерации числилось около 400 судов КБ «Антонов». По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), самыми распространенными были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин.
Желание «укусить»
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что формально украинская сторона права, но только формально. Чувствуется желание Киева «укусить» Москву хоть за что-нибудь, найти любой повод.
«Самолеты Ан, о которых идет речь, это преимущественно самолеты, которые используются в провинции и не так массово. Давно российской стороне можно было передать все права и отказаться от сложной процедуры лицензирования и проверок между не совсем дружественными ныне странами. Сейчас Украина вспомнила о самолетах, потому как кончились другие поводы. Россию обвиняли в агрессии, оккупации территорий, теперь добрались до самолетов», — пояснил Андрей Иванов.
Безопасность авиатранспорта подчиняется строгим правилам, далеким от политики. Это и решила использовать Украина. Одновременно ей приятно напомнить о себе как о державе, которая может строить самолеты.
«Беда в том, что специалисты там пока еще остались, но полноценных мощностей для производства самолетов и двигателей ракет в рамках поддержания статуса «космической державы» на Украине в полной мере не осталось. И вот сейчас Киев фактически открыто говорит об этом. Он говорит о том, что свои самолеты Украина делать практически не может, но зато у них сохранилась документация на раскопках старой, ушедшей вглубь веков, цивилизации. И поэтому все должны Украине. Проще говоря, нынешние претензии по Ан под вывеской угрозы безопасности пассажирам по всему миру, скрывается тот же стиль поведения, что и претензии на особую роль в истории на основании сведений «о древних украх», — резюмировал Андрей Иванов.