Теперь добрались до самолетов: эксперт прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию в ICAO

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает «Коммерсант», недовольство Украины вызвано тем, что Россия выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения украинского концерна-разработчика «Антонов». Киев ссылается на практику времен Советского Союза, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению украинского руководства, Россия якобы создает «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолеты Ан.

Напомним, в середине прошлого года в Российской Федерации числилось около 400 судов КБ «Антонов». По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), самыми распространенными были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин.

Желание «укусить»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что формально украинская сторона права, но только формально. Чувствуется желание Киева «укусить» Москву хоть за что-нибудь, найти любой повод.

«Самолеты Ан, о которых идет речь, это преимущественно самолеты, которые используются в провинции и не так массово. Давно российской стороне можно было передать все права и отказаться от сложной процедуры лицензирования и проверок между не совсем дружественными ныне странами. Сейчас Украина вспомнила о самолетах, потому как кончились другие поводы. Россию обвиняли в агрессии, оккупации территорий, теперь добрались до самолетов», — пояснил Андрей Иванов.

Безопасность авиатранспорта подчиняется строгим правилам, далеким от политики. Это и решила использовать Украина. Одновременно ей приятно напомнить о себе как о державе, которая может строить самолеты.