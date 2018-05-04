Минздрав бьет тревогу: число россиян, страдающих ожирением, выросло на 45%

Москва, 4 мая. Минздрав России опубликовал неутешительные данные о страдающих ожирением россиянам. По данным ведомства, за последние пять лет их число выросло больше чем на половину — на 45 процентов.

Как уточнили в министерстве, семь лет назад, в 2011 году, на 100 тысяч человек приходилось 856,5 случая заболевания, но уже в 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случая. Цифр за минувший год ведомство не привело.

Исправить текущее положение дел в Минздраве пытаются, разрабатывая рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Кроме того в ведомстве разработали и паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Планируется, что этот документ увеличит долю россиян, ведущих здоровый образ жизни.

В Минздраве также отметили, что в 2016 году каждый третий россиянин систематически занимался спортом, пишет RT.

Ранее «Ридус» сообщал о неожиданном открытии канадских ученых, заявивших, что в лишнем весе все-таки есть польза.

При этом американские ученые выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Таким образом, по их мнению, те, кто часто общается с людьми, страдающими лишним весом, и сам может легко поправиться.