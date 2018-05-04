В США военного атташе обвинили в установке скрытой камеры в туалете дипмиссии

Вашингтон, 4 мая. В США обвиняют военного атташе Новой Зеландии в незаконной установке скрытой камеры в туалете посольства в Вашингтоне, пишет издание New Zealand Herald.

Скрытое устройство видеозаписи было обнаружено в одной из уборных посольства в июле 2017 года. Правоохранительные органы Новой Зеландии специально приехали в США, чтобы разобраться в инциденте. После проверки оказалось, что к этому причастен 58-летний коммодор ВМС Альфред Китинг.

Отмечается, что военный атташе ушел вышел в отставку и вернулся на родину. По данным СМИ, 4 мая состоялись слушания, при которых бывший дипломат попросил не разглашать его имя в прессе. Однако судья отказал в просьбе. Добавим, что атташе был самым высокопоставленным военным в дипмиссии. Ему грозит до полутора лет тюрьмы.