Местные жители вернулись в украинскую Балаклею, где горел арсенал

Киев, 4 мая. Ограничение движения вокруг Балаклеи в Харьковской области, где в четверг вспыхнул пожар, снято. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС. Отмечается, что эвакуированные с территории жители вернулись домой.

Накануне на технической территории 65-го арсенала произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. На территории шли работы по очистке и разминированию снарядов после пожара в 2017 году. В этом районе ввели ограничение движения, жителей эвакуировали. По данным министерства обороны Украины, пожар локализован.

При этом в пятницу продолжает действовать запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 километров на высоте до шести тысяч метров.