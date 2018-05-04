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Местные жители вернулись в украинскую Балаклею, где горел арсенал
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    Местные жители вернулись в украинскую Балаклею, где горел арсенал

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    Местные жители вернулись в украинскую Балаклею, где горел арсенал

    Киев, 4 мая. Ограничение движения вокруг Балаклеи в Харьковской области, где в четверг вспыхнул пожар, снято. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС. Отмечается, что эвакуированные с территории жители вернулись домой.

    Накануне на технической территории 65-го арсенала произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. На территории шли работы по очистке и разминированию снарядов после пожара в 2017 году. В этом районе ввели ограничение движения, жителей эвакуировали. По данным министерства обороны Украины, пожар локализован.

    При этом в пятницу продолжает действовать запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 километров на высоте до шести тысяч метров.

    Местные жители вернулись в украинскую Балаклею, где горел арсенал

    Автор: Анна Иванова
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