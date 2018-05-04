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Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама
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    Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

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    Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

    Москва, 4 мая. За последние сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия, турецкая сторона сообщает о четырех нарушениях в провинциях Идлиб и Хама.

    «Российской частью <…> за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Хама – один», — говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Уточняется, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. За минувшие сутки центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в населенном пункте Мерджани провинции Риф Дамаск. Местные жители получили 1,9 тонны продуктов и предметов первой необходимости. Врачи оказали помощь 27 людям.

    Также сообщается, что по линии ООН гуманитарный груз массой 175 тонн был доставлен в провинцию Даръа. Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в течение последних суток не заключались.

    Автор: Василий Котов
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