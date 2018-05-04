СКР завел новые уголовные дела после обстрелов ВСУ гражданских объектов в Донбассе

Москва, 4 мая. Следственный комитет Российской Федерации возбудил два новых уголовных дела после обстрелов ВСУ гражданских объектов Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СКР возбудил два уголовных дела по признакам преступлений, которые предусматриваются статьей о запрещенных методах ведения войны. По данным следствия, военнослужащие ВСУ и украинской Нацгвардии 26 и 28 апреля 2018 года применили тяжелое вооружения, обстреливания объекты гражданской инфраструктуры в Докучаевске.

По словам Светланы Петренко, в результате попадания снаряда в жилой дом, погибли два человека. Еще один боеприпас попал в автомобиль по вывозу мусора, жертвами обстрела стали двое мужчин, одна женщина ранена. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. С апреля того же года Киев инициировал силовую операцию. На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции.